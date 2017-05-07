النقابات الفرنسية تحذر من فوز ماكرون وتدعو للتظاهر

المصدر: باريس – إرم نيوز

أصدرت كبرى النقابات المهنية في فرنسا أمس الأحد تحذيرات بشأن فوز إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية ودعت إحدى النقابات للتظاهر اليوم الاثنين.

ورحبت الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، أكبر نقابة عمالية فرنسية، بفوز ماكرون في بيان لها لكنها أضافت أن النسبة التي أحرزتها الجبهة الوطنية لا تزال مرتفعة للغاية.

وقالت إنه “يتعين الآن الاستماع لكل مباعث القلق التي عبر عنها جزء من جمهور الناخبين في الاقتراع، الشعور بالحرمان من الحقوق وبالظلم وحتى بالتجاهل موجود بين عدد كبير من مواطنينا والكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل تدعو إيمانويل ماكرون لعدم غض الطرف عن هذا الإحباط”.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، إحدى النقابات العمالية الأكثر تمردًا في فرنسا، إلى مظاهرة في باريس اليوم بمناسبة بداية رئاسة ماكرون للاحتجاج على سياساته الاقتصادية “الليبرالية”.