تعليق روسي “حاد” على انتخاب ماكرون رئيسًا لفرنسا

المصدر: موسكو - إرم نيوز

عبرت روسيا الاثنين عن قلقلها بعد فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا على حساب مرشحة اليمين مارين لوبان التي تربطها علاقات جيدة مع موسكو.

وقال رئيس لجنة الاعلام في مجلس الاتحاد الروسي الكسي بوشكوف إن “خيبة أمل ستتولد سريعا لدى الفرنسيين الذين انتخبوا ماكرون رئيسا، واصفا البلد بـ”المنقسم”.

في الأثناء هنأ الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، ماكرون، معتبرا فوزه بمثابة “دليل على ثقة الفرنسيين في أوروبا موحدة”.

وقال في تغريدة على موقع “تويتر” إنه يراهن على “تعاون فرنسا الواعد وتكثيف العمل بصيغة النورماندي” التي تضم باريس وبرلين وكييف وموسكو بهدف تسوية النزاع الأوكراني.

وقد أُعلن مساء أمس الأحد في فرنسا فوز مرشح “حركة إلى الإمام” المستقل إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة من الانتخابات الفرنسية، بعد حصوله على نسبة قاربت 66% من أصوات الناخبين.