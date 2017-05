في أول تعليق له على فوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للعمل مع الرئيس الجديد مهنئًا إياه بالفوز.

وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “أهنّئ إيمانويل ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا..أتطلع بشدة للعمل معه”

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٧ مايو، ٢٠١٧