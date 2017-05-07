إسرائيل تقرر إقامة جدار أمني جديد على حدودها مع لبنان

المصدر: القدس - إرم نيوز

قررت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إقامة جدار أمني جديد على مساحة عدة كيلومترات على الحدود مع لبنان، شمال البلاد، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة العبرية عن الجيش الإسرائيلي، أن الجدار الذي من المنتظر أن يبلغ ارتفاعه 6 أمتار، سيقام على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بطريقة مماثلة للجدار الذي تم بناؤه مع مصر منعًا لعمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين وعناصر متشددة.

وأشار، إلى أن تكلفة الجدار ستصل إلى 100 مليون شيكل أي نحو 28 مليون دولار، وسيبدأ إنشاؤه في مناطق قرب رأس الناقورة المطلة على الحدود مع لبنان.

وقبل أسبوعين، اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنًا لبنانيًا تسلل من منطقة المطلة في جنوب لبنان، وأعادته إلى بلاده، وكانت إسرائيل قد انسحبت من جنوب لبنان في العام 2000، بعد احتلال دام نحو 22 عامًا.

وبداية العام الجاري، استكملت إسرائيل بناء جدار أمني بارتفاع 8 أمتار على الحدود مع مصر.

وبدأت إسرائيل بمشروع الجدار الأمني على الحدود مع مصر في العام 2010، بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها.