عاريات الصدور يسبقن لوبان إلى مكتب التصويت (صور)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

نفذت 5 فتيات من منظمة عاريات الصدور (فيمن)، اليوم الأحد، احتجاجًا ضد المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان.

وصعدت الفتيات فوق جسر حديدي قرب كنيسة “هينان بومونت” بإقليم “با دو كاليه”، وهي كنيسة تضم المكتب الذي تصوت فيه لوبان، لذا قررت الفتيات أن يسبقنها إليه، “لتنبيه المواطنين إلى خطورة اختيارها لتصبح رئيسة”.

وكتبت الفتيات على لافتة حمراء كبيرة “مارين في السلطة، ماريان يائسة”، ويقصدن بذلك تمثال ماريان، شعار الجمهورية الفرنسية الذي يرمز للحرية والعقل، أي أن التصويت للوبان “يشكل خطرًا على مبادئ فرنسا”.

كما كتبت المحتجات عدة عبارات على صدورهن العارية بنفس المعنى، وتمكنّ من إبرازها أمام كاميرات المصورين قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهن.

وحضرت لوبان بعد ذلك ببضع ساعات إلى مكتب التصويت، ولم تصادف المحتجات اللواتي تصدين لها عدة مرات.