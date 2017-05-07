على خلفية خطة أممية.. خامنئي ينتقد حكومة روحاني مجددًا

المصدر: طهران - إرم نيوز

انتقد المرشد الإيراني على خامنئي اليوم الأحد حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب دعمها لخطة تعليم طرحتها الأمم المتحدة، واصفا الخطوة بـ”المتأثرة بالغرب”، كما اعتبرها حلفاؤه المحافظون مخالفة للشريعة الإسلامية.

وجاءت تصريحات خامنئي قبل انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد يوم 19 مايو/أيار الجاري يسعى فيها الرئيس روحاني للحصول على مأمورية جديدة.

وقال خامنئي “ليس منطقيا على الإطلاق قبول مثل هذه الوثيقة” في إشارة إلى خطة التعليم 2030 التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأضاف أمام حشد من المعلمين “في هذا البلد الأسس هي من الإسلام والقرآن.. هذا ليس مكانا سيسمح فيه لأسلوب الحياة الغربي الخاطئ والفاسد والمدمر بنشر تأثيره”.

ولم يذكر خامنئي بالتفصيل أسباب اعتراضه على خطة اليونسكو لكن محافظين في إيران قالوا إنها تشجع المساواة بين الجنسين في التعليم بما يتنافى مع الإسلام على حد وصفهم.

وتساءل خامنئي “كيف يمكن لجهة دولية تقع تحت تأثير القوى الكبرى أن تسمح لنفسها بأن تكلف دولا بمهام داخلية، وهي دول لديها تاريخ وثقافات وحضارات مختلفة؟”.

وعادة ما يحذر خامنئي من “حرب ناعمة” يشنها الغرب لإسقاط نظام الملالي في إيران.

وكان تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أغسطس آب 2015 اعتبر أن إيران حققت تقريبا معدلات عالمية ومساواة بين الجنسين في كل مراحل التعليم، لكنه قال إن سياسات متعلقة بمعدل تمتع كل جنس بالتعليم تبنتها الدولة في 2012 أدت إلى انخفاض في نسبة تسجيل الفتيات في الجامعات.