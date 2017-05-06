قانون الإنفاق الأمريكي.. المغرب يشيد بالبنود المتعلقة بالصحراء الغربية

المصدر: الرباط - إرم نيوز

أشاد المغرب السبت، بما جاء في قانون الإنفاق الأمريكي الذي صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، لنص أحد بنودة على شمول الأموال التي توجهها الولايات المتحدة للمغرب الصحراء .

وتضمن القانون رقم 244 الذي يضع خارطة الإنفاق الحكومي، بأن “الأموال الممنوحة للمغرب تحت البند الثالث (..) ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية”. حسب ما نقلته وزارة الخارجية المغربية.

وعبّر المغرب عن ارتياحه في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالمقتضيات التي جاءت في هذا القانون، معتبرا أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته قائلاً: “جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”، وهو حل يقترحه المغرب للصحراء، مقابل استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو الانفصالية.

ويشدد التقرير المرافق لقانون الإنفاق الأمريكي، حسب ما نقلته وزارة الخارجية المغربية، أنه يتعين على “كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقاً لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، وأن الإدارة الأمريكية مدعوة إلى “دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء”.

كما تضمنت الفقرات الخاصة بالمغرب في القانون ذاته، تأكيد الدعم العسكري الموجه للمملكة المغربية، فضلاً عن مطالبة المشروع لوزارة الخارجية الأمريكية، بالتشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بوضع تقرير حول الخطوات المبذولة لتقوية مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية لللاجئين في شمال إفريقيا، وهو ما اعتبره المغرب موجها للاجئين في تندوف بالجزائر.