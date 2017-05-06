اتفاق روسي أمريكي بشأن السلامة الجوية فوق سوريا

المصدر: موسكو – إرم نيوز

ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلًا عن وزارة الدفاع قولها: إن رئيسي الأركان الروسي والأمريكي اتفقا اليوم السبت، على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا.

وناقش رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في اتصال هاتفي، اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا، واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في سوريا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن السلامة الجوية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد أن بدأت روسيا قصف أهداف في سوريا دعمًا لقوات الحكومة السورية في حربها ضد تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى.