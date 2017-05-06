بالصور.. انتخاب “قزم” في مجلس المحافظين البريطاني  

المصدر: دعاء عبدالمنعم- إرم نيوز

انتخب عضو مجلس المحافظين الجديد في بريطانيا، جيمس لوستيد اليوم كأقصر سياسي للحزب المحافظ، حيث يبلغ طوله 0.9 متر و7 بوصات.

ويأمل جيمس البالغ من العمر 29 عاماً في الوقوف مع الفقراء، في الوقت الذي تبدأ فيه معركة صندوق الاقتراع.

وانتخب لوستيد اليوم السبت، كمستشار لمقاطعة في مسقط رأسه روس أون سي في كونوي، شمال ويلز.

وقال جيمس “سوف أضمن أن أستمع للسكان، وليس فقط الشباب الأصغر سنًا أو الجيل الأكبر سنًا، ولكن كل جيل من أي خلفية – كل شخص سيكون له صوت”.

وتصدّر عناوين الصحف العالمية عندما وقف على سلم في الكنيسة للوقوف بجانب عروسه التي يبلغ طولها حوالي أكثر من 1.5 متر، في نوفمبر من العام الماضي.

وتعد عروسه التي تدعى كلو مدرس متدربة، وقالت إن الفرق في الطول لم يزعجها أبدًا، مشيرة إلى أن الحب لا يعرف الأشياء الصغيرة من هذا القبيل.

ويخطط الزوجان الآن لتكوين عائلة، رغم وجود مخاوف إنجاب أطفال يعانون من التقزم إذا حملت الزوجة الجين، لكنها قالت إنها ليست مهتمة بالأمر وليس لديهما مخاوف من هذه القصة.

وأضافت: “أنا لست حتى على استعداد لإجراء الاختبار لمعرفة ما إذا كان لدي الجين لأنني أعتقد أنه في نهاية الأمر أنني لن أغير رأيي إزاء وجود الأطفال”.

وولد جيمس مع حالة وراثية نادرة تسمّى ديسبروتيك ديسبلاسيا، وكلا والديه متوسّطا ​​الطول ولكنه حمل الجين النادر، وشقيقه الأكبر فيل هو أيضًا قزم.