وزير الخارجية الإيطالي يصل ليبيا في زيارة مفاجئة‎

المصدر: روما - إرم نيوز

بدأ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو السبت، زيارة مفاجئة إلى ليبيا بهدف تأكيد الدعم القوي للحوار والمصالحة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان صدر عنها السبت، إن “الوزير ألفانو التقى صباح السبت في العاصمة طرابلس، نظيره الليبي في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة”.

ووفق بيان الوزارة، “فقد حضر اللقاء من الجانب الإيطالي السفير جوزيبه بيروني، وهو السفير الغربي الوحيد المتواجد في ليبيا، منذ إعادة افتتاح سفارة إيطاليا في طرابلس في 10 كانون ثاني/يناير الماضي، بعد إغلاق دام عامين لأسباب أمنية”.

وتهدف زيارة ألفانو إلى “تجديد التأكيد على دعم إيطاليا القوي لصالح الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا” بحسب البيان.

وتأتي الزيارة التي يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإيطالية، عقب الاجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وقائد القوات المنبثقة عن برلمان طبرق خليفة حفتر، في العاصمة الإماراتية أبوظبي الثلاثاء الماضي.

وكانت عدة وساطات عربية وأجنبية قد فشلت بجمع الرجلين على طاولة واحدة للحوار، كان آخرها مبادرة مصرية لم تكتمل بعد رفض حفتر الاجتماع مع السراج، أثناء وجودهما في القاهرة قبل شهرين.