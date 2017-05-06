ميشيل أوباما تنشر رقم هاتف أحد موظفي البيت الأبيض السابقين في تغريدة بالخطأ

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

نشرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، عبر تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر، رقم هاتف أحد موظفي البيت الأبيض السابقين عن طريق الخطأ، قبل أن تعود وتحذفه من جديد.

ويعود رقم الهاتف الوارد في التغريدة، لدانكن وولف مصور عائلة باراك أوباما خلال فترة الرئاسة الأمريكية.

واحتوت التغريدة رقم الهاتف فقط، في الوقت الذي تم فيه حذف التغريدة سريعَا، إلا أن الأمر لم يفت بعض المتابعين لميشيل أوباما البالغ عددهم ثمانية ملايين عبر تويتر.

وقال مسؤول في الفريق الذي يعمل مع الرئيس السابق باراك أوباما، وزوجته ميشال منذ مغادرتهما البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، إن “التغريدة ناجمة عن خطأ وليس قرصنة”.