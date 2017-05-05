مرشح ترامب لقيادة الجيش الأمريكي يعلن سحب ترشيحه

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أعلن مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنصب قائد الجيش الدكتور مارك غرين، سحب ترشيحه للمنصب على خلفية انتقادات وجهها له معارضون لترشيحه.

وكشف غرين، في بيان إنه “مع شديد الأسف، أعلن اليوم أني مضطر لسحب ترشيحي لأصبح قائد الجيش”.

وقال غرين، “لقد قام الليبراليون بقص ولصق تصريحاتي عن الإرهاب وداعش في تزييف صارخ لما قلت”.

وتابع مدافعاً عن نفسه “دعوني أوضح لكم، أولاً؛ الأناس الوحيدون الذين دعوتهم بالاشرار على الاطلاق هم الإرهابيون القتلة، الذين يحاولون قتلة الأمريكيين”.

ومضى في نقطة ثانية “الأناس الوحيدون الذين اقترحت أن يتم سحقهم هم اعداء بلادنا من الارهابيين”.

واستطرد في نقطة ثالثة “لم ولن أفرض ديني على أي احد، فإذا كان الرب يريد أن يمنح الإنسانية خياراً، وهو ما أؤمن به، فمن انا لأفرض ديني على اي احد”.

ولفت إلى أن “جميع الامريكيين يمتلكون حق الدفاع عن بلدهم بغض النظر عن العرق، أو الجنس، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجنسية، او الدين، ولكن اليسار المتشدد هو الذي لايسمح للأخير (الدين) بالأمر نفسه”.

تصريحات غرين، ذو التوجه اليميني المتشدد، جاءت عقب مهاجمة الديمقراطيين والجمهوريين له على حد سواء، جراء مواقف سابقة له تتعلق بالمثلية والإسلام ونظرية التطور الدارويني.

ويشغل المرشح السابق لقيادة الجيش، منصب عضو مجلس شيوخ في ولاية تينسي، وهو طبيب ومقاتل سابق في الجيش، بالإضافة إلى كونه رجل أعمال ناجح.

ويحتاج قائد الجيش الأمريكي لتثبيته من خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه.