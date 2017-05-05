بدعم أمريكي وسعودي.. اتفاق المناطق الآمنة بسوريا يسرى خلال ساعات

المصدر: موسكو - إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الاتفاق الخاص بتحديد مناطق آمنة في سوريا سيطبق اعتبارا من منتصف ليل اليوم، لكن القوات الجوية الروسية ستواصل قصف تنظيم داعش في مناطق أخرى من البلاد.

وذكرت الوزارة بحسب ما نقلته وكالات أنباء روسية، أن أول وأكبر المناطق الآمنة في شمال سوريا ستتضمن محافظة إدلب وأجزاء من اللاذقية وحلب وحماة يسكنها أكثر من مليون شخص.

ونسبت الوكالات إلى ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع قوله إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا.

وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه.