مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ساحل آلاسكا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

كشف مسؤول أمريكي، مساء الخميس، أن طائرات أمريكية من طراز “F-22” (الشبح)، اعترضت الاثنين الماضي، قاذفتين روسيتين ترافقهما مقاتلتين قرب ولاية “آلاسكا” الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن المسؤول (لم تسمه)، أن قاذفتين من نوع “تي يو- 95 بير” ترافقهما مقاتلتين من طراز “إس يو- 35″، ظلت في الأجواء الدولية القريبة من ساحل “آلاسكا”، على بعد 50 ميلاً (أكثر من 80 كيلو مترًا) من مدينة “هوب بوينت”.

وأكد المصدر ذاته أن هذه هي المرة الأولى التي ترافق فيها طائرات مقاتلة هذه القاذفات في مثل هذا النوع من الرحلات منذ العام 2015.

وقال إن “طائرة استطلاع روسية من نوع (اي-50) حلقت عقب ذلك فوق المنطقة، دون أن تغادر الأجواء الدولية، ودون أن يتم اعتراضها”.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جيش بلاده يعتبر هذا النوع من الرحلات “تقليدي، ولا يشكل مصدراً للقلق”، وفقًا لـ”الأناضول”.

إلا أن “سي إن إن” نقلت عن المتحدث باسم قيادة عمليات دفاعات الفضاء في أمريكا الشمالية “نوراد” (منظمة تجمع الولايات المتحدة وكندا)، قوله: “لم نشهد هذا المستوى من النشاطات منذ سنتين”.