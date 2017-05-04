مجلس النواب الأمريكي يقر فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون -الذي من شأنه أن يستهدف صناعة الشحن في كوريا الشمالية والقضاء على استخدام السخرة في العمل- بتأييد 419 نائبًا مقابل معارضة نائب واحد.

ويسعى مشروع القانون إلى سد الثغرات في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وخلق حواجز جديدة أمام قدرتها على توفير تمويل لبرامجها الخاصة بالأسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اد رويس، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل” التي تغطي أنباء الكونغرس، إن “هذا يدل على أن الكونغرس مستعد لمساعدة الإدارة في العمل مع حلفائنا وغيرهم لمواجهة السلوك العسكري لكوريا الشمالية”.