قلق أمريكي من وجود إيران ضمن اتفاق “المناطق الآمنة” بسوريا

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها، اليوم الخميس، من اتفاق توسطت فيه روسيا وتركيا لخفض حدة العنف في سوريا وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة للاتفاق وفي سجل دمشق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.

وقالت الخارجية في بيان: “لا يزال لدينا بواعث قلق بشأن اتفاق آستانة بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى (الضامن)، أنشطة إيران في سوريا ساهمت في العنف بدلا من أن توقفه”.

ووقعت كل من روسيا وإيران وتركيا اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، في حين انسحب وفد المعارضة السورية المسلحة من جولة جديدة من محادثات السلام في أستانة.

وحضر الاجتماع وفدا الحكومة والمعارضة السورية المسلحة، لكن جزءا من أعضاء الوفد المعارض انسحبوا من القاعة احتجاجا على توقيع إيران على المذكرة.