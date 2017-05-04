ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يخفف حظر النشاط السياسي للكنائس

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، اليوم الخميس، لتخفيف الحظر على النشاط السياسي للكنائس وغيرها من المؤسسات المعفاة من الضرائب.

وقال ترامب مخاطباً رجال دين بارزين خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض :”لن نسمح باستهداف المؤمنين أو التنمر بهم أو إسكاتهم بعد الآن”.

وأضاف أنه “يجب ألا تكون هناك رقابة على العظات الدينية أو أن يستهدف القساوسة”.

وخفف الأمر التنفيذي بعض القيود عن المؤسسات الدينية التي تعارض وسائل منع الحمل ومنها “ليتل سيسترز أوف ذا بور”.

ولم يتضمن الأمر التنفيذي بنوداً تسمح للوكالات الحكومية والشركات برفض تقديم خدماتها للمثليين باسم الحرية الدينية كما كانت تخشى مجموعات مدافعة عن حقوق المثليين والحريات المدنية.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي اليوم الخميس، في بيان له، إنه سيرفع دعوى للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب”.

وأعلن الفاتيكان أن الرئيس الأمريكي سيلتقي مع البابا فرنسيس في 24 أيار/ مايو الجاري، وجاء في بيان أن الاجتماع سيعقد في “القصر الرسولي” في الفاتيكان.