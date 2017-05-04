دوتيرتي: ترامب طلب وساطتي لدى الصين في أزمة الكوريتين

المصدر: مانيلا - إرم نيوز

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، إن محادثته الهاتفية هذا الأسبوع مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمناقشة أزمة شبه الجزيرة الكورية، جاءت بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد دوتيرتي، أنه تكلم مع شي، أمس الأربعاء، لإقناعه بلعب دور أكبر في خفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد تجربة صاروخية أخرى لبيونغيانغ، في وقت مبكر من يوم السبت.

وبحث دوتيرتي التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية مع ترامب، يوم السبت، في نهاية قمة “رابطة دول جنوب شرق آسيا” التي يتولى رئاستها الدورية هذا العام.

وأوضح دوتيرتي في خطاب من مدينة “دافاو” قائلاً: “وهكذا اتصلت بالرئيس شي جين بينغ وقلت له أنا أتصل بك بناء على طلب رئيس الولايات المتحدة”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف مستعيدا نص المحادثة: “اتفقنا جميعا في رابطة دول جنوب شرق آسيا وحتى الرئيس ترامب على أنه بإمكانك فعل شيء. في الواقع الإسهام الأكبر سيكون تدخلك”.

وحثت الولايات المتحدة الصين حليفة كوريا الشمالية على بذل المزيد من الجهد لكبح برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية التي دفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر حزما والتحذير من أن “عصر الصبر الاستراتيجي” انتهى.

وقال دوتيرتي في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة في آسيا لاحتواء كوريا الشمالية “بالتأكيد إنهم يحصلون على مساعدة الجميع”.