تنفيذًا لاتفاق المصالحة.. حكمتيار يصل كابول بعد 20 عامًا من التمرد

المصدر: كابول - إرم نيوز

وصل زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار، العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني، بموجب اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي.

وأكد عطا الله خوجاني المتحدث باسم حاكم إقليم “نانجارهار” لوكالة “باجهوك” الأفغانية وصول حكمتيار إلى كابول، بعد غياب دام أكثرمن 20 عامًا، بهدف لقاء رئيس البلاد”.

وكشف المسؤول الأفاغني فحوى لقاء اليوم قائلا: “يعتبر لقاء اليوم تمهيدًا لاجتماع موسع سيعقد غدًا الجمعة، بموجب اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي”.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت أمس الأربعاء، أنها أطلقت سراح 55 سجينًا من عناصر الحزب الإسلامي، بموجب اتفاق السلام التاريخي مع “حكمتيار”.

والسبت الماضي، طالب حكمتيار الجماعات المتمردة بإنهاء الحرب والانضمام إلى عملية السلام، حقنًا للدماء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ودعا حكمتيار، خلال لقاء جماهيري في ولاية “لاغمان” شرق البلاد، جميع الأطراف المعنية بالحرب إلى الاجتماع معًا، لإيجاد حل دائم ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ سنوات.

وبحسب تصريح سابق أدلى به حشمت الله أرشد المتحدث باسم الحزب الإسلامي، فإنّ حكمتيار وصل إلى ولاية لاغمان شرقي البلاد، الأسبوع الماضي.

وأشار أرشد إلى أنّ الدفعة الأولى من أعضاء الحزب الإسلامي الأفغاني المعتقلين في سجون كابول، سيتم إخلاء سبيلهم خلال الفترة القادمة بموجب اتفاق السلام.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع حكمتيار اتفاق سلام تاريخي مع الرئيس غني.

وفي أعقاب الاتفاق، عاد معظم أنصار حكمتيار إلى البلاد، بمن فيهم نجله، حبيب الرحمن حكمتيار، بعد أن كانوا يقيمون بمخيمات اللاجئين الباكستانية.

ومنذ 14 عامًا، يقاتل “الحزب الإسلامي” الحكومة في مناطق مختلفة بأرجاء البلاد، ونفذ هجمات انتحارية استهدفت القوات الأفغانية والأجانب خاصة في كابول، قبل أن يبرم اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي.