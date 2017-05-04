بعد مقتل 35 عاملًا.. مرشح إصلاحي لانتخابات الرئاسة الإيرانية يتعهد بإغلاق مناجم الفحم

المصدر: طهران- إرم نيوز

تعهد مرشح التيار الإصلاحي للانتخابات الرئاسية الإيرانية “مصطفى هاشمي طبا”، اليوم الخميس، بإغلاق جميع مناجم الفحم في حال تمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 19 من آيار/ مايو الجاري.

وقال المرشح هاشمي طبا في مقابلة صحفية عقب مقتل 35 عاملاً في منجم للفحم بمحافظة كلستان شمال إيران يوم أمس: “لو كنت رئيساً للجمهورية لقمت بإغلاق جميع مناجم الفحم في البلاد”، مضيفاً “أعتقد أن مناجم الفحم وبسبب العديد من المشاكل التي تخلفها ليست عملاً إسلامياً”.

وأوضح إن “عمال مناجم الفحم يتعرضون لمشاكل مختلفة من بينها التعرض لأمراض في الرئتين، والتي تسبب الموت للعمال جراء انفجار جمرة”.

وأدى انفجار ضخم في منجم بمحافظة كلستان شمال إيران، إلى محاصرة أكثر من 100 عامل مساء أمس، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 35 جثة وإخراج 69 آخرين مصابين بجروح خطيرة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في إخراج 36 عاملاً، لم يعرف مصيرهم حتى الآن، فيما صعد المرشحون المنافسون لـ روحاني حملاتهم ضد حكومته بسبب عدم توجه وزير الصناعة والمعادن “محمد رضا نعمت زاده” إلى محافظة كلستان للوقوف على عمليات إخراج العمال المحاصرين.