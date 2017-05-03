قتيل و9 جرحى إثر هجوم على قاعدة للأمم المتحدة في مالي

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قُتل شخص وأصيب 9 آخرون، إثر هجوم بصاروخ وقذيفة هاون على قاعدة للأمم المتحدة في “تمبكتو” شمال مالي.

وأوضحت قوة الأمم المتحدة في مالي، عبر بيان أصدرته الأربعاء، أن الهجوم “أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بينهم 4 جنود بجروح خطيرة نقلوا إلى المستشفى في العاصمة باماكو”.

ولم يكشف البيان عن جنسيات الضحايا بعد الهجوم، لكنه أكد أن قوة الأمم المتحدة “ستبذل كل ما في وسعها لتحديد هوية مرتكبي الهجوم، وستواصل مهمتها لإقرار السلام في البلاد”، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وتنشط جماعات إسلامية راديكالية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.