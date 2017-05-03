بوتين: فكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا تحتاج المزيد من العمل

المصدر: موسكو – إرم نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن فكرة إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين في سوريا من القتال تتمتع بدعم واسع، لكن هناك حاجة لمزيد من المناقشات بشأن تفاصيل عملها.

وأضاف بوتين، للصحفيين عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن المناطق الآمنة، إذا تم إنشاؤها، يتعين أن تدعم هدف تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.

وأوضح الرئيس الروسي، أن علاقات بلاده مع تركيا تعافت بشكل كامل بعد ما وصفها بأزمة سببها إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية في 2015.

وردت روسيا على تركيا في ذلك الوقت بمجموعة من العقوبات الاقتصادية واتخذت أنقرة لاحقا إجراءات مقابلة ضد موسكو.

وبين عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود، أن العلاقات عادت في آخر الأمر إلى طبيعتها وأن التبادل التجاري بين البلدين توقف عن التراجع.

وأضاف في مؤتمر صحفي، “تعرضت علاقاتنا منذ فترة للاختبار مثلما هو معروف. والآن يمكننا القول بالتأكيد إن عملية التعافي في العلاقات الروسية التركية اكتملت. نحن بصدد العودة إلى شراكة تعاونية طبيعية”.

وكشف أن “موسكو ستدشن صندوقا استثماريا مشتركا مع تركيا برأس مال يصل إلى مليار دولار”، مؤكدا أن “روسيا مستعدة لمساعدة تركيا في تحسين التدابير الأمنية في أماكنها السياحية”.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي أردوغان، أن تركيا ستواصل اتخاذ إجراءات ضد التهديدات من حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.

وقال، إنه يعتقد أن بوتين سيلعب دورا مهما في ترسيخ وقف لإطلاق النار في سوريا.