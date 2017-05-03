مرشح في الانتخابات الإيرانية يستخدم شعار “رابعة العدوية” (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

سلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على استخدام مرشح “الجبهة الشعبية لقوى الثورة المتشددة” أمين العاصمة طهران محمد باقر قاليباف، لشعار “رابعة العدوية”، الذي استخدمته جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر تأييدًا للرئيس المعزول محمد مرسي.

ودشن محمد باقر قاليباف الذي كان قائدًا بارزًا في “الحرس الثوري” الإيراني، حملته الانتخابية، اليوم في العاصمة طهران، مع رفع شعار له يشبه شعار جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر.

وينحدر محمد باقر قليباف البالغ من العمر 55 عامًا من بلدة “قرطبة” التابعة لمحافظة “مشهد”، وهو قائد سابق في “القوة الجوية للحرس الثوري” الإيراني برتبة لواء، وترشح مرتين في انتخابات العام 2005 التي فاز فيها الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، وفي الانتخابات السابقة 2013 التي فاز فيها حسن روحاني، وحل قاليباف في المرتبة الثانية بعد حصوله على 6 ملايين صوت.

وهذه هي المرة الثالثة التي يعلن فيها قاليباف ترشحه للانتخابات الرئاسية ضمن “الجبهة الشعبية لقوى الثورة المتشددة”، وهو حاليًا يتولى منصب عمدة طهران.