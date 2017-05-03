أمريكا تجري تجربة لصاروخ عابر للقارات يمكن تزويده برأس نووي

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلن سلاح الجو الأمريكي أنه أطلق في وقت مبكر من صباح الأربعاء، صاروخا بالسيتيا عابرا للقارات غير مزود بمواد متفجرة، مشيرا إلى أنه أجرى هذه التجربة من كاليفورنيا.

وأطلق الصاروخ “مينوتمن 3” في الساعة 7.2 ت غ من قاعدة فاندنبرغ، كما جاء في بيان لقيادة سلاح الجو الأمريكي.

واجتاز الصاروخ حوالي 6700 كلم، ثم سقط قرب جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ واقعة في جزر مارشال، وفيها موقع عسكري أمريكي لتجارب الصواريخ البالسيتية.

وقال المتحدث باسم القيادة جوي طوماس، من كاليفورنيا، إنها تجربة روتينية ولا تعني استعراضا للقوة في إطار التوتر مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والبالسيتية.

وأوضحت متحدثة أخرى أن الصاروخ مينوتمن 3 الذي يمكن تزويده برأس نووية، يختبر بالطريقة نفسها حوالي أربع مرات في السنة.

وتظهر صور لعملية الإطلاق بثها سلاح الجو، ألسنة نار خلال الانطلاق ثم أثرا دقيقا برتقالي اللون في الليل، فيما كان الصاروخ يعبر فوق المحيط.

وجاء في بيان القيادة أن “هذه التجارب تقدم دليلا على دقة منظومة أسلحة الصاروخ البالسيتي القاري وكفاءته، من خلال تقديم معلومات مهمة للحفاظ على الردع النووي الآمن والمضمون والفعال”.

وأضاف البيان أن “برنامج تجارب الصاروخ البالسيتي القاري يثبت فعالية الصاروخ مينوتمن 3 ويضمن قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بردع نووي قوي وفعال باعتباره عنصرا أساسيا للأمن القومي للولايات المتحدة وأمن حلفائها وشركائها”.