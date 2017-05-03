دعوى قضائية ضد رئيس حزب إيراني انتقد مقتل جنود بلاده بسوريا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

بدأت النيابة العامة الإيرانية في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، النظر بدعوى قضائية ضد “غلام حسین کرباسجي”، رئيس حزب “كوادر البناء” (کاركزاران سازندكي)، المعروف بقربه من الإصلاحيين، بحجة “الإساءة للجنود الإيرانيين الذين قاتلوا في سوريا”.

ووجهت النيابة العامة إلى کرباسجي، تهمة “الإساءة للجنود الإيرانيين الذين قاتلوا في سوريا“، وذلك بعد تصريحات لرئيس الحزب الجمعة الماضية، خلال كلمة ألقاها في إطار حملته الانتخابية بمدينة أصفهان (وسط)، عبر فيها عن انزعاجه من موت الجنود في سوريا تحت شعار “الدفاع عن الأماكن المقدَّسة”.

وقال کرباسجي، خلال حملته الانتخابية بأصفهان “لكم ترغب قلوبنا في أن يحل السلام على سوريا ولبنان واليمن، وأن يتم مساعدة المقهورين، وأن يصبح الشيعة أقوى. ولكن، هل يمكن تحقيق هذا من خلال إرسال الأموال، وبيع الأسلحة، وشن عمليات القتل، والقصف؟”.

وطالب کرباسجي في كلمته، طهران بتفعيل دورها الدبلوماسي من أجل حل المشاكل الإقليمية، ما جعله هدفًا للمحافظين خلال الأيام الأخيرة الماضية.

يشار إلى أن حزب “كوادر البناء”، وزعيمه الرئيس السابق لبلدية طهران، يدعمان الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في إيران 19 مايو/ أيار الجاري.