كوريا الشمالية تحتجز أمريكياً بتهمة “محاولة تخريب البلاد”

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على أمريكي في أواخر نيسان/ أبريل لارتكابه ما وصفته بأنه “أفعال عدائية”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الأمريكي واسمه كيم سانغ دوك اعتقل في مطار بيونجيانغ لارتكابه “أفعالا إجرامية عدائية بهدف تخريب البلاد”.

وأضافت الوكالة أن سلطات إنفاذ القانون تجري تحقيقًا في الجريمة. ويبدو أن كيم هو نفس الرجل الذي قالت الوكالة إن بيونجيانغ احتجزته يوم 22 نيسان/ أبريل.

وكانت سلسلة من عمليات اعتقال لمواطنين أمريكيين تمت في كوريا الشمالية سابقا حيث يُحتجز مواطنان أمريكيان آخران، هما: الطالب الجامعي أوتو وارمبير والقس الأمريكي من أصل كوري كيم دونغ شول حاليا في كوريا الشمالية، بعد أن صدرت ضدهما أحكام طويلة بالسجن بسبب ما تصفه بيونغ يانغ بعمليات تخريبية ضد الدولة.

وتزايد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة عام 2013، بعد أن بدأت بيونغ يانغ بإطلاق القمر الصناعي كوانغ ميونغ سونغ 3، وارتفعت حدة ذلك التوتر بعد تجربة كوريا النووية في 2013.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على بلوغ أراضي الولايات المتحدة، ويمكن تزويده برأس نووي. وقد أجرت حتى الآن عدة تجارب نووية، بينها اثنتان العام الماضي.

وحذر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية من أن بيونغ يانغ قد تكون قادرة على تحقيق هدفها بضرب أراضي الولايات المتحدة خلال أقل من عامين.

وخلال الشهر الماضي أرسلت واشنطن قوة بحرية إلى مياه شبه الجزيرة الكورية. وهددت كوريا الشمالية بالرد على الخطوة الأمريكية التي وصفتها بـ “المتهورة” مؤكدة استعدادها لخوض “حرب” إذا ما أرادت الولايات المتحدة ذلك.