وزيرة الدفاع الألمانية تلغي رحلة إلى أمريكا عقب اعتقال ضابط خطط لمهاجمة اللاجئين

المصدر: برلين- إرم نيوز

قالت وزارة الدفاع الألمانية: إن الوزيرة أورسولا فون دير ليين، ألغت اليوم الثلاثاء، زيارة مزمعة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، للتركيز على اعتقال ضابط في الجيش يوم الخميس للاشتباه في تخطيطه لهجوم.

وكانت فون دير ليين، تعتزم السفر إلى نيويورك وواشنطن غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس للاجتماع مع مسؤولين في الأمم المتحدة ومع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس.

وقالت الوزارة في بيان: “تعطي الوزيرة الأولوية الآن إلى قضية اللفتنانت من إيلكيرش”، مشيرة إلى البلدة الفرنسية جنوبي ستراسبورغ حيث كان الضابط يتمركز مع كتيبته.

وهاجمت ليين “القيادة الضعيفة” للقوات المسلحة مما أثار استياء هيئة تمثل الجنود، وذلك بعد إلقاء القبض على ضابط للاشتباه في تخطيطه لهجوم عنصري على اللاجئين.

وألقت السلطات القبض على الليفتنانت البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كان سجل نفسه كذبًا كلاجئ سوري، في ولاية بافاريا الأسبوع الماضي. واعتقل أيضًا من يشتبه بأنه شريكه في المؤامرة، وهو طالب عمره 24 عامًا، بعد العثور على متفجرات بحوزته.