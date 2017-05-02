إيران تعلن قدرتها على إنتاج صواريخ بأي مدى وقوة تدميرية

المصدر: إرم نيوز - طهران

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان إن إيران قادرة على إنتاج صواريخ بأي مدى ودقة وقوة تدميرية.

وأضاف: “نقوم بتصنيع جميع المعدات اللازمة للقوة البرية بكميات هائلة، كما أن إنتاجنا من أسلحة القتال الفردي مثل بندقية الكلاشينكوف وأسلحة القتال الجماعي مثل الأسلحة الرشاشة قد بلغ 100 ضعف مع ما كان عليه قبل أربعة أعوام”.

وتابع: “إننا، وفي مجال القدرات الصاروخية، بلغنا حدا يمكننا معه، إلى جانب توفير الحاجات الداخلية، دخول الأسواق العالمية لتصدير المنتجات العسكرية إلى سائر الدول”.

وأتم: “خبراؤنا وعلماؤنا قادرون، دون الاعتماد على الخارج، على تصنيع كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة”.