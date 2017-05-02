حملة اعتقالات واسعة في بريطانيا إثر مخاوف من هجمات “وشيكة”

المصدر: عماد الدين سعد - إرم نيوز

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، حصولها على “معلومات مؤكدة” حول وجود “تهديدات إرهابية وشيكة” يخطط متشددون لتنفيذها في بريطانيا.

وقال هربرت هكسلي، مسؤول الاتصال والعلاقات في شرطة لندن، لـ”إرم نيوز”، إن “الشرطة تلقت في وقت سابق من جهات استخباراتية تقريرًا حول قيام مجموعة من المتشددين المقيمين في بريطانيا بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد منشآت حيوية في البلاد”.

أشارت الشرطة إلى أن “الاستراتيجية الأمنية الموسعة التي فُرضت في 22 نيسان/ أبريل الماضي، وحتى الآن، أسفرت عن ضبط 11 رجلًا وامرأة قبل تنفيذهم عمليات في لندن“، مشيرة إلى أنه “عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات ومنشورات تدعو للفكر المتطرف، وخرائط لمواقع ومنشآت حيوية في البلاد، فيما البحث جارٍ عن 21 مشتبهًا به آخرين”.

وأضاف هكسلي أن “قائمة المتهمين شملت أسماء 6 رجال وسيدتين، وبعد تقنين الإجراءات تمت مداهمة أوكار المشتبه بهم وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية ومسدس وكمية من الذخيرة و2 كيلوغرامًا من مادة TNT شديدة الانفجار”.

وأكد أنه “وبالتحقيق مع المعتقلين أقروا بوجود شركاء على اتصال بهم من داخل بريطانيا، حيث تم اعتقال 11 شخصًا منهم، وما زال 21 آخرون هاربين”.

وبين أن “السلطات الأمنية في البلاد فرضت استراتيجية أمنية جديدة بناء على قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي تمنح الشرطة البريطانية صلاحيات أوسع في الاشتباه والتفتيش والمتابعة”.

واعتبر أن “هذه الاستراتيجية جنبت البلاد العديد من الهجمات”، مشيرًا إلى أن “الاستراتيجية ستستمر حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في حزيران/ يونيو المقبل”.

وشدد على أن “التقارير الاستخباراتية البريطانية تؤكد استمرار التهديدات التى تستهدف البلاد، وهو ما يدفع لرفع درجات الحذر إلى الحد الأقصى”.