رئيس الوزراء الفرنسي: فوز لوبان يعني انهيار الاتحاد الأوروبي

المصدر: باريس- إرم نيوز

قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف في مقال بإحدى الصحف إن الاتحاد الأوروبي لن ينجو من آثار فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وتجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم السابع من مايو/ أيار بين لوبان، المناهضة للاتحاد الأوروبي، والمرشح المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون.

وقال كازنوف المنتمي للاشتراكيين في المقال الذي ينشر الثلاثاء بصحيفة ليبراسيون اليسارية “الاتحاد الأوروبي الذي أضعفه خروج بريطانيا لن يصمد أمام صدمة جديدة تتمثل في وصول حكومة معارضة صراحة للاتحاد إلى السلطة في فرنسا”.

وجدد كازنوف دعوته إلى التصويت لصالح ماكرون.

ووجه الرئيس فرانسوا أولوند الذي لم يترشح لولاية جديدة دعوة مماثلة للتصويت لماكرون.

وقالت ليبراسيون إنها ستنشر طبعة خاصة من 16 صفحة غدا الثلاثاء مناهضة لبرنامج حزب الجبهة الوطنية.