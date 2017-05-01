مقتل سائحَين ألمانيين بانقلاب حافلة جنوب إيران

المصدر: طهران – إرم نيوز

قتل سائحان ألمانيان، وأصيب 17 آخرون بجروح معظم حالاتهم حرجة، إثر انقلاب حافلة إيرانية كانت تقلهم على طريق محافظة أصفهان وسط البلاد باتجاه محافظة شيراز جنوبًا، بحسب ما أفاد رئيس مركز الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند.

وقال كوليوند في تصريحات صحفية أمس الاثنين، إن “حافلةً تقل 19 سائحًا ألمانيًا انقلبت مساء الاثنين وأدت إلى مقتل 2 منهم فيما أصيب 17 آخرون بجروح حرجة تم نقلهم إلى المستشفى”، مضيفًا أن “الجرحى تم نقلهم على الفور بطائرة هليكوبتر و10 سيارات إسعاف وصلت إلى موقع انقلاب الحافلة على الفور”.

وبين المسؤول الإيراني أن “جميع الجرحى يرقدون حاليًا في مستشفى مرتضى مطهري بمحافظة شيراز جنوب البلاد”.

وقال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية ولي الله أفخمي إن بلاده وضعت خطةً لعام 2025 لكسب نسبة 2% من إيرادت السياحة العالمية أي ما يعادل 25 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الطموح لا يتحقق إلا بمساعدة واستعانة الأجنحة الخاصة في البلاد.