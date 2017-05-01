ترامب: أتشرف بلقاء زعيم كوريا الشمالية في الظروف المناسبة

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الألمانية، اليوم الإثنين، إنه مستعد لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “في ظل الظروف المناسبة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “إن كان من المناسب بالنسبة لي الاجتماع به سأفعل ذلك قطعًا. سيكون شرفًا لي القيام بذلك. في ظل الظروف المناسبة سألتقي به”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي ترامب: إن تولي كيم جونغ أون، زمام الأمور في كوريا الشمالية بعد وفاة والده وهو في سن 27 عامًا لم تكن مهمة سهلة بسبب صغر سنه.

وفسر مراقبون تصريحات ترامب بأنها إشادة بالزعيم الكوري الشمالي.

وذكرت الصحف آنذاك، أن تصريحات ترامب الذي يبلغ من العمر 70 سنة ويعتبر أكبر الرؤساء الأمريكيين سنًا وقت انتخابه، أحدثت صدمة في الولايات المتحدة ودول أخرى، في الوقت الذي تتجه فيه واشنطن وبيونغ يانغ إلى شفير الحرب.

ونقلت الصحف تعليقًا لترامب حول كيم (33 سنة) “كان عمره نحو 27 عامًا عندما تولى زمام الأمور في ذلك البلد بعد وفاة والده، يمكنكم أن تقولوا ما تشاؤون عنه لكنها لم تكن مهمة سهلة، أنا لست أعطيه الفضل في ذلك، كل ما أقوله هو أنه كان أمرًا صعبًا جدًا”.

وفي تعليق على ما يقال بأن زعيم كوريا الشمالية شخص مجنون، قال ترامب: “ليس لدي رأي حول ما إذا كان شخصًا عاقلًا أم لا، لكني آمل بأنه سيكون شخصًا عاقلًا”.