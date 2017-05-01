وثائق سرية لـ FBI: ترامب هدد خصومه بالقتل

المصدر: واشنطن – ارم نيوز

كشف تقرير لموقع “بز فيد” الأمريكي، نشره اليوم الإثنين، حول آخر الفضائح التي ترتبط بماضي الرئيس الأمريكي الحالي، أنه عندما أعلن كازينو دونالد ترامب الإفلاس عام 2009، قام محامي أحد المتضررين بخسارة تقارب بليون دولار، بتقديم شكوى لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تقول إنه تلقى على الهاتف، من رجل بلكنة نيويوركية ثقيلة، اتصالًا يهدده بالتعرض له ولعائلته.

وفي الشكوى أن المتصل على الهاتف قال: اسمي كارين .لا أدري لماذا تواصل “المنكعة ” مع السيد ترامب. إذا واصلت حركات ” المنكعة “هذه مع السيد ترامب، فإننا نعرف بيتك وسنأتيك عند زوجتك وأطفالك”.

ويقول التقرير، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لوثائق سرية للــFBI: ترامب هدد خصومه بالقتل، حيث إن محامي المشتكي، واسمه كريستوفر هانسن، نقل هذه التفاصيل لمركز شرطة هولمدل في نيو جيرسي، متضمنة شكوكه بأن المتصل الهاتفي بالتهديد هو الحارس الشخصي لدونالد ترامب.

وبحسب تقارير المباحث الفيدرالية، فإن الاتصال الهاتفي حصل عند الساعة 2,05 بعد ظهر 18 فبراير 2009 من هاتف عمومي مقابل مسرح إد سوليفان، في وقت كان فيه ترامب هناك ضيفًا على برنامج ديفيد لترمان الفكاهي المعروف باسم “العرض الليلي المتأخر”، حيث كان يتم الطلب من ضيوف الحلقة أن يأتوا مبكرين، بمثل هذا الوقت للتحضير للحلقة الحية .

ترامب وايفانكا

وكان كازينو ترامب التابع لشركة “منتجعات ترامب الترفيهية” أعلن إفلاسه في ذاك الوقت، محملًا الكثيرين خسائر باهظة. لكن ترامب خرج من التفليسة سليمًا لأنه – كما قال في برنامج لترمان- ليس جزءًا من إدارة الكازينو . علمًا أنه – حسب الوثائق- ظل رئيسًا لمجلس الإدارة حتى خمسة أيام قبل إشهار التفليسة. كما كانت ابنته ايفانكا عضوًا في المجلس.

ويشير التقرير إلى أن الناطق باسم البيت الأبيض لم يرد على استفسارات “بز فيد ” بشأن القضية التي أغلقت في حينه بدعوى عدم اكتمال الأدلة.

نسخ من التقرير

وكذلك نفى محامٍ قديم لترامب أن يكون الرئيس وظف في حياته أشخاصًا بالاسم الذي ورد في الاتصال التهديدي، كما نفى أن تكون المباحث الفيدرالية قد تلقت يومًا مثل هذه الشكاوى ضد ترامب.

ولكن موقع “بز فيد “، أكد أن لديه نسخة من تقرير الشرطة. كذلك كان محقق خاص اسمه بود يتل، عمل مع ترامب منذ 1985 ، كشف أن ترامب كان يقرّ إرسال تهديدات لأعدائه ومحاميهم، وأنه نفسه كان كلفه ترامب بتحديد أماكن عيش خصومه وزيارتهم، ومنهم صاحب الدعوى المشار إليها. لكنه نفى أن يكون هو الذي قام بالاتصال الهاتفي محل الشكوى.

قضية ضرائبية

ويشير التقرير إلى حادثة أخرى مماثلة من التهديد، لترامب فيها ضلع رئيسي، بوثائق مؤكدة. ففي 20 ابريل 1982، حسب وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان ترامب جزءًا من قضية ضرائبية بمبلغ 20 مليون دولار، في نطاق بناء “برج ترامب” بنيويورك.

والقضية تضمنت أيضًا تهديدات هاتفية موثقة في ملفات المباحث، لكن الناطق الرسمي للبيت الأبيض رفض الرد على الاستفسارات الصحفية بشأنها .