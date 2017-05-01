بالفيديو.. صدامات في باريس على هامش مسيرة بمناسبة عيد العمال العالمي

المصدر: وكالات- إرم نيوز

اندلعت صدامات بين شبان مقنعين وقوات الأمن في باريس اليوم الإثنين، وأسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح، كما ذكرت مديرية الشرطة، على هامش مسيرة بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار/مايو، وقبل 6 أيام من الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن “أفرادًا ملثمين ومقنعين ألقوا مقذوفات وزجاجات مولوتوف على قوات الأمن”، والتي بدورها ردت “باستخدام قنابل مسيلة للدموع”.

وأوضحت، أن اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح.

وجرت المسيرة بدعوة من 4 نقابات مهنية، وسارت رافعة لافتة كتب عليها “لا للتراجع الاجتماعي الذي يشكل تربة خصبة لليمين المتطرف”. وأجبرت على التوقف عدة مرات، بسبب قيام متظاهرين كانوا إلى جانب التظاهرة برشق الشرطة بالمقذوفات وزجاجات المولوتوف.

وخلافًا لما حصل عام 2002 لدى الاستعداد للدورة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، عندما توحدت النقابات بمواجهة مرشح الجبهة الوطنية جان ماري لوبان، فانها اليوم، ولو كانت متفقة على عدم تأييد ابنته مارين لوبان، لم تصدر موقفًا موحدًا بتأييد منافسها إيمانويل ماكرون.