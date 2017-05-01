زلزال بقوة 6،2 درجة يضرب آلاسكا

المصدر: وكالات

أعلن المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن هزة أرضية بقوة 6،2 درجات على سلم ريختر سجلت صباح اليوم الاثنين في جنوب شرق الاسكا.

وقد تم تحديد مركز الهزة التي وقعت الساعة 12،31 ت غ على بعد 83 كلم شمال غرب محلة سكاجواي وتلتها سلسلة من الهزات الارتدادية التي بلغت أقواها 5،2 درجات.

ولم تتوافر على الفور معلومات عن أضرار محتملة أو ضحايا.

ويقع المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية في منطقة يوكون الكندية، في محمية طبيعية غير بعيدة من الحدود مع الاسكا.

وأعيد النظر في قوة الهزة (6,5 درجات كما أعلن في البداية) وفي عمقها (2،2 كلم بدلا من 100 متر).