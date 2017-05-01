حليف لوبان: هدفنا خروج فرنسا من “سجن الاتحاد الأوروبي”‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أكد السياسي الفرنسي نيكولا دوبون إنيان، اليوم الإثنين، أن حليفته مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة الجمهورية، ستدعم مبدأ التعاون بين الدول في أوروبا، في حين أن منافسها إيمانويل ماكرون يريد إبقاء فرنسا “داخل سجن الاتحاد الأوروبي”.

وقال دوبون إنيان، وهو رئيس حزب يميني قومي تحالف مع لوبان في الأسبوع الماضي، خلال مهرجان انتخابي للجبهة الوطنية، إن “انتخاب إيمانويل ماكرون وهو نسخة مضطربة صغيرة وغير ناضجة عن فرانسوا أولوند يعني حبس فرنسا بشكل نهائي في سجن الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف، “إنقاذ فرنسا على المحك يوم الأحد وعلى المحك عام 2017″، في إشارة إلى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية بين ماكرون ولوبان في السابع من مايو أيار.

وتابع “هذا سيكون ممكنًا فقط عبر استعادة استقلالنا.. وبناء أوروبا الوحيدة التي يمكنها النجاح وهي أوروبا المكونة من دول.. تتعاون في مشاريع محددة”.

وأعلنت لوبان أن دوبون إنيان سيكون رئيس وزرائها في حال فازت برئاسة فرنسا.