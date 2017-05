وسط ظروف تعد الأصعب في العالم.. الأتراك يتظاهرون بمناسبة اليوم العالمي للعمال (فيديو وصور)

يخوض عدد من قوى المعارضة التركية، تظاهرات عمالية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين، الأول من آيار/ مايو، وسط ظروف عمل صعبة يعيشها الأتراك، إذ تعد ساعات العمل في تركيا الأكثر في العالم بمقابل تدني الأجور.

One was taken under police custody at Incirli entry point. Police fired warning shots following people’s reactions.pic.twitter.com/gVBRrsicQj

