تركيا تعتقل إيرانيًا يحمل أسلحة مضادة للدبابات

المصدر: طهران – إرم نيوز

أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم الأحد، أن السلطات التركية اعتقلت مواطناً إيرانياً يحمل أسلحة مضادة للدبابات، بعملية أمنية استخباراتية.

ونقلت الوكالة عن مصدر تركي قوله “إن عملية اعتقال مواطن إيراني يحمل أسلحة مضادة للدبابات

تمت في مدينة زنغولداق شمال تركيا وهي من الموانئ المهمة المطلة على ساحل البحر الأسود”.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية، إن “الشرطة التركية صادرت صاروخين مضادين للدبابات أثناء اعتقال مواطن إيراني”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جمارك تركيا قوله “إنهم عثروا على مكونات لصواريخ مضادة للدبابات في مركبة الرجل الإيراني الذي جاء إلى ميناء زنغولداق قادماً من أوكرانيا يوم الخميس الماضي، وكان يريد التوجه إلى إيران”.

وقالت وزارة الجمارك والتجارة التركية في بيان لها “إنها تشك في أن الصواريخ المضادة للدبابات المصادرة كان يمكن إرسالها من قبل الجماعات الارهابية لعمليات الصيانة أو التصليح”، مضيفة أن “الشرطة تحقق في صلة جماعات إرهابية بينما يقوم مكتب للمدعى العام بمدينة زونغولداق بمعالجة القضية”.

وأضاف البيان أن الشاحنة التي يقودها المواطن الإيراني الذي يدعى “أية أي”، كان يحمل بداخلها معدات من أجل وضع الصواريخ المضادة للدبابات في مخبأ داخل الشاحنة”.