محتفلًا بمرور 100 يوم على حكمه.. ترامب: معارك كبرى آتية

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، لمؤيديه بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، إن هناك معارك كبرى آتية ستنتصر بها الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أثناء احتفال بمرور “المئة يوم” بولاية بنسلفانيا، إن “أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا (..) سننتصر في كل المعارك الكبرى الآتية”.

وشهد الاحتفال هتافات من قبل مؤيدي ترامب ورفعوا يافطات كتب عليها “الوعود أطلقت..الوعود محفوظة.. أمريكا أولا”.

ووجه ترامب انتقاده لوسائل الإعلام الأمريكية، وذكر بعضها بالاسم، معربا عن سعادته بوجوده في بنسلفانيا للاحتفال مع مؤيديه بمرور المئة يوم الاولى من حكمه، بعيدا عن العشاء المقام بالوقت ذاته لجمعية مراسلي البيت الأبيض.

وسبق لترامب اأن أكد عدم حضوره لهذا العشاء التقليدي في البيت الأبيض، قائلا إن هذا الاجتماع ممل للغاية لمجموعة كبيرة من نجوم كوميديا هوليوود.