أعرب عن استعداده للقاء ترامب.. البابا متخوف من اندلاع “حرب مدمرة”

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أبدى البابا فرانسيس السبت، تخوفه من اندلاع حرب مدمرة بين أمريكا وكوريا الشماية مؤكدا أنه ينبغي أن تحاول دولة ثالثة التوسط في النزاع مشيرا إلى أن الوضع صار “ملتهبا للغاية” معربا عن استعداده للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وعبر البابا عن اعتقاده بأن “جزءا لا يستهان به من البشرية” سيدمر في أي حرب واسعة النطاق.

وقال البابا للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة البابوية العائدة من القاهرة إنه على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور أوروبا الشهر المقبل مضيفا أنه لا علم لديه عما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا للاجتماع.

وردا على سؤال بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قال البابا إن على الأمم المتحدة تأكيد قيادتها للدبلوماسية العالمية لأنها صارت أقل قوة.