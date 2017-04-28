ترامب يتعهد بحماية حق الأمريكيين في حيازة السلاح

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، بحماية حق الأمريكيين في حيازة السلاح وذلك في كلمة استغلها للتطرق إلى بعض موضوعات الحملة الانتخابية ومنها تعهده ببناء سياج على الحدود مع المكسيك.

وفي مؤتمر حضره آلاف الأشخاص، تعهد ترامب بالولاء للاتحاد الوطني للبنادق وهو أكبر جماعة مدافعة عن حقوق حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وترامب أول رئيس يلقي كلمة في الاتحاد أثناء وجوده في المنصب منذ الرئيس الجمهوري رونالد ريغان الذي فعل ذلك في 1983.

وقال للحضور في المؤتمر السنوي للاتحاد في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا “كرئيسكم فإنني لن أنتهك أبدا حق الناس في امتلاك وحمل الأسلحة”.

ويكمل ترامب، الذي أيد الاتحاد الوطني للبنادق ترشحه للرئاسة العام الماضي، يومه المئة في السلطة يوم السبت.