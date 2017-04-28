 روحاني يبعد أحد مسؤولي حملته الانتخابية بسبب “إهانته للمقدسات” (فيديو)

المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلن محمد شريعتمداري مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني والمرشح حسن روحاني، الجمعة، إعفاء أحد المسؤولين في حملة روحاني بمحافظة إيلام غرب البلاد، بعد إهانته وتطاوله أمس على مقام علي بن موسى الرضا الإمام الثامن لدى الشيعة الذي يقع مزاره في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقال شريعتمداري: إن “الكلمة التي ألقيت أمس من قبل بعض المسؤولين خلال افتتاح مكتب الحملات الإعلانية للرئيس حسن روحاني في محافظة إيلام، مخالفة للشروط والضوابط التي وضعها الرئيس حسن روحاني، كما إنها خلقت حالة من الأذى بين العلماء ورجال الدّين والمواطنين”.

وطالب مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني جميع الأعضاء في حملته بعدم استغلال القضايا الدينية وزجها في الشأن السياسي، مؤكداً أنه “تم فصل رئيس الحملة الانتخابية للرئيس روحاني في محافظة إيلام احتراماً لمشاعر الإيرانيين”.

وأضاف إن “الدفاع عن المقدسات والأئمة المعصومين واجب على كل مسلم، سواء أكان ينتمي للتيار الإصلاحي أو المعتدلين أو المحافظين المتشددين”، مؤكداً أنه “سيتم التعامل بحزم مع رئيس الحملة الانتخابية للسيد روحاني بمحافظة إيلام”.

وفي سياق متصل، اعتبر ممثل المرشد الإيراني بمحافظة ايلام “آية الله لطفي”، تصريحات أحد مسؤولي حملة روحاني للانتخابات “بداية للفتنة”.

وقال لطفي: إن “الإصلاحيين دائمًا يقفون خلف الفتن ويحاولون إهانة القيم الدينية خاصة الأئمة المعصومين”.

وكان رئيس الحملة الانتخابية للرئيس روحاني في إيلام وهو من الناشطين الإصلاحيين، وجّه رسالة للإمام علي بن موسى الرضا قائلاً فيها “أنت إمام فقط للمتشددين، وأنت معادٍ للإصلاحيين، كما إن جميع الأئمة المعصومين على عداء مع الإصلاحيين، لماذا هذا العداء، هذه ليست عدالة”.