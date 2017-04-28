في أول لقاء مباشر بينهم.. إدارة ترامب تدعو إيران للإفراج عن معتقلين أمريكيين

المصدر: وكالات- إرم نيوز

كشف مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الدبلوماسيين الأمريكيين طلبوا في لقاءات مع نظرائهم الإيرانيين خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي في العاصمة فيينا، بشأن الاتفاق النووي، من طهران الإفراج عن اثنين من الأمريكيين المعتقلين في إيران.

واعترف مارك تونر، لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الخميس “بانعقاد لقاءات خاصة بين دبلوماسيين أمريكيين مع نظرائهم الإيرانيين لمناقشة سبل الإفراج عن اثنين من المحتجزين الأمريكيين في طهران”.

وأعرب الوفد الأمريكي في المفاوضات مع الدبلوماسيين الإيرانيين، عن قلقه الشديد إزاء حالة المواطنين الأمريكيين في إيران.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الحكومة الإيرانية بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين الأمريكيين من أجل الالتحاق بعوائلهم.

وهذه هي المرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجري واشنطن حوارًا مباشرًا مع إيران بشأن رعاياها المحتجزين لدى السلطات الإيرانية.

واعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني “سيامك نمازي ووالده محمد باقر نمازي” في العاشر من مارس/ آذار 2015 -يحملان الجنسية الأمريكية- بتهمة التجسس لصالح واشنطن.

وقضت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالسجن 10 سنوات لكل من “سيامك نمازي ووالده محمد باقر نمازي” بتهمة التجسس.

ويشغل سيامك نمازي منصب رئيس التخطيط الإستراتيجي بشركة “كريسنت بتروليوم”، وكان ينوي إجراء مباحثات مع الجانب الإيراني بشأن مشاريع استثمارية عقب توقيع طهران على الاتفاق النووي مع القوى الغربية الست الكبرى.

وأفرجت السلطات الإيرانية في الـ15 من يناير/ كانون الثاني 2016، عقب الإعلان عن دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، عن 4 سجناء أمريكيين بينهم الصحفي الأمريكي من أصل إيراني “جيسون رضائيان” مراسل صحيفة “واشنطن بوست”، مقابل فدية مالية بقيمة 400 مليون دولار دفعتها حكومة الرئيس السابق باراك أوباما سرًا إلى إيران.