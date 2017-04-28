بسبب تغيرات داخلية وخارجية.. صحيفة عبرية تتوقع اندلاع أزمات في إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة– إرم نيوز

توقعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اندلاع أزمات داخلية في إسرائيل نتيجة ما سمّته بالتغيرات الداخلية والخارجية، بما فيها اتساع الهوة في الدخل الفردي.

وحذرت الصحيفة الواسعة الانتشار في إسرائيل، من أن الوضع بات “مخيفًا” في غياب برنامج واضح للتعامل معه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو خليفته المرتقب.

وقالت “هناك مشكلات تلوح في الأفق أكثر صعوبة وتعقيدًا من قضية خليفة نتنياهو التالي.. لا نشير فقط إلى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بل إلى أن إسرائيل تتغير أمام أعيننا: فهي تتغير في مستوى تسامحها تجاه الأقليات، وحرية الصحافة وفي قائمة الأولويات”.

وأضافت “كما أن التفاوت المتزايد في الدخل الفردي في إسرائيل يهدد التضامن الداخلي، والحكومة فشلت حتى الآن في تقديم إجابات عن هذه الأسئلة فيما تقوم باستخدام البعض لتحريض الإسرائيليين على بعضهم البعض”.

واتهمت الصحيفة نتنياهو بترويج ما سمّته بـ “الوهم” لوضع قائم ليس له وجود، مؤكدة أنه فشل أيضًا في ذلك لأن”الحياة لا يمكن تجميدها”.

وختمت الصحيفة قائلة “إن الواقع يتغير كل يوم على الجانب الآخر، أي المستوطنات، وعلى الجانب الفلسطيني.. يتغير في قطاع غزة، ويتغير في الشرق الأوسط، ويتغير داخل المجتمع الإسرائيلي.. إن الأزمة تلوح في الأفق وستصل سواء في عهد نتنياهو أو في وقت لاحق.. ونتساءل الآن ما الجديد الذي سيقدمه خلفاؤه والذي لم يقدمه هو.. لماذا نبذل كل هذا الجهد لاستبدال قائد بآخر بينما هم كلهم من الطينة نفسها؟!!”.