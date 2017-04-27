الأسد يكشف عن مفاوضات مع موسكو للتزوّد بأحدث الأنظمة الصاروخية

المصدر: دمشق - إرم نيوز

كشف الرئيس السوري بشار الأسد أنه بصدد التفاوض مع الجانب الروسي للحصول على أحدث الأنظمة المضادة للصواريخ، لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية أو أمريكية محتملة، وفق مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم الخميس.

وقال الأسد خلال مقابلة أجريت مع قناة “تيليسور” الفنزويلية رداً على سؤال عن هدف سوريا من امتلاك أنظمة مضادة للصواريخ من أحدث الأجيال من روسيا: “نحن في حالة حرب مع إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه المنظومات”.

وأضاف: “من الطبيعي أن نتفاوض مع الروس الآن من أجل تعزيز هذه المنظومات سواء لمواجهة أي تهديدات جوية من قبل إسرائيل أو لمواجهة التهديدات التي ربما تأتي من أي صواريخ أميركية، هذا أصبح احتمالاً وارداً بعد الاعتداء الأميركي الأخير على مطار الشعيرات” في محافظة حمص.

ويأتي نشر تصريحات الأسد بعد ساعات من اتهام دمشق إسرائيل بقصف موقع عسكري قرب “مطار دمشق الدولي”، فجر الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه استهدف مستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني.

ولم تؤكد أي مصادر إسرائيلية حدوث الغارة لكن وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز أعلن الخميس أن إسرائيل ستتدخل في كل مرة تتبلغ “معلومات خطيرة” عن نقل أسلحة إلى حزب الله، دون أن يؤكد الغارة قرب دمشق.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، نفذت إسرائيل ضربات عدة داخل البلد استهدفت حزب الله.

ويأتي إعلان الأسد عن رغبة بلاده تعزيز أنظمتها المضادة للصواريخ بعد ضربات صاروخية أميركية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية في السابع من الشهر الحالي، بعد أيام من هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب ، تسبب بمقتل 88 شخصاً بينهم 31 طفلاً.

واتهمت واشنطن وعواصم غربية عدة القوات السورية بتنفيذ الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق بالمطلق مع حليفتها موسكو.