قائد بالحرس الثوري يهاجم روحاني ويعتبر الاتفاق النووي “أكذوبة”

المصدر: طهران – إرم نيوز

هاجم قائد القوة “الجو فضائية” في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده الرئيس حسن روحاني، معتبراً تصريحاته حول الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومته مع مجموعة 5+1 أبعد الحرب عن إيران” بأنها “أكاذيب لا أساس لها من الصحة”.

وقال العميد حاجي زاده في تصريحات صحفية “يقول البعض أن الاتفاق النووي أبعد شبح الحرب عن الشعب الإيراني، فهذه أكذوبة يحاول تمريرها على المواطنين”.

وأضاف “إذا كان البعض داخل إيران يتصور بأن علينا الاعتماد على الدول الغربية، فهذا يعني علينا أن نتوسل لديهم للحصول على بعض المكاسب”، مشيراً إلى أن “مصير إيران لا يتحقق بالتعاون مع الديمقراطيين أو الجمهوريين في الولايات المتحدة”.

وأشار قائد القوة “الجو فضائية” في الحرس الثوري “إذا كانت أمريكا تمتلك أمّ كل القنابل، فنحن نمتلك “أب كل القنابل”، ومستعدون لعرض هذا أمام الإعلام وليس مجرد كلام”.

وتأتي تصريحات القائد بالحرس الثوري، بعدما أعلن الرئيس حسن روحاني في مقابلة إذاعية مع “راديو إيران” ضمن حملته الانتخابية، “أن الاتفاق النووي كان قد أبعد شبح الحرب والعقوبات ضد إيران”.

وقال روحاني “لولا الاتفاق النووي لكانت العقوبات تزايدت أكثر، وربما تهاجم الدول الغربية إيران بذريعة السلاح النووي”.

وتمكنت حكومة روحاني من إبرام اتفاق نووي في يوليو/ تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016، مع القوى الغربية الست من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل التخلي عن برنامجها النووي ووضع منشآتها النووية تحت مراقبة الأمم المتحدة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.