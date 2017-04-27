احتجاجات طلابية واسعة في فرنسا ضد نتائج الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

استجاب عدد من طلاب الثانويات الفرنسية اليوم الخميس، لدعوة حركة “الثانويين والطلبة المناهضة للفاشية و الرأسمالية” ، واجتمعوا بساحة الجمهورية، ومنها انطلقت احتجاجاتهم القوية على نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ورفع التلاميذ شعار :”لاماكرون ولا لوبان” و”لا قومية ولا رب عمل”، في إشارة إلى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون، المتنافسيْن على منصب رئاسة الجمهورية الفرنسية .

ولا يتوافر لدى أغلبية المحتجين السن القانونية للتصويت، لكنهم قرروا المشاركة و التعبير عن موقفهم لأن الأمر يتعلق بمستقبلهم بحسب بعض المحتجين.

وتوجّه المتظاهرون نحو ساحة “الباستي” متحدّين تدخل رجال الأمن، الذين استعملوا القنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم دون جدوى، كما أغلقوا المعابر المؤدية إلى المؤسسات الثانوية.

وقام المتظاهرون بإحراق النفايات وتكسير بعض الواجهات الزجاجية خاصة التابعة للبنوك، كما استعملوا الرذاذ لكتابة أفكارهم على جدران المدينة.

ورفع المرشّحان الفائزان بالدور الأول من وتيرة الحملة الانتخابية، وركّزا بالأساس على الطبقة العاملة، حيث شهد يوم أمس مبارزة حامية للبرنامجين المتنافسين بين الطبقة الشغلية ، خاصة عمال مصنع “ويرلبول”.