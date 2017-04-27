واشنطن تعلن مقتل اثنين من جنودها في أفغانستان‎

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن عسكريين أمريكيين قتلا خلال عملية ضد تنظيم داعش في شرق أفغانستان مساء أمس.

وأضاف ديفيس إن العسكريين قتلا في إقليم “ننكرهار”.

وتخوض القوات الأمريكية قتالاً ضد تنظيم “داعش” في “ننكرهار” على مقربة من الحدود مع باكستان، حيث ألقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أكبر قنبلة في العالم المعروفة “بأم القنابل”.

يأتي ذلك عقب يومين من زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة غير معلنة، عقب استقالة وزير الدفاع الأفغاني عبد الله حبيبي على خلفية الهجوم الدامي الذي شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية بمدينة مزار الشريف شمال البلاد الجمعة والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الجنود.