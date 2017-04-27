مرشح المتشددين في إيران يبدأ حملته الانتخابية بتهديد الولايات المتحدة

المصدر: طهران- إرم نيوز

دعا مرشح التيار المتشدد للانتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى أن تخشى إيران في المرحلة المقبلة، مطالباً واشنطن بالتراجع عن سياسة فرض العقوبات والتهديدات التي تتبعها كخيار ضد طهران.

وقال رئيسي في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني إن “الولايات المتحدة يجب أن تخشى إيران حتى تتراجع عن العقوبات والتهديدات التي تتخذها كخيار ضد إيران”.

وأضاف رئيسي الذي يوصف بمرشح المرشد الأعلى علي خامنئي للانتخابات أمام منافسه الرئيس الحالي حسن روحاني، إن “الأمريكيين يخافون من كلمة إيران”، مؤكداً أن “هذا هو الحل، لا تراجع ولا بد أن نجبرهم على التراجع”.

وانتقد إبراهيم رئيسي الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة روحاني مع القوى الدولية الست بينها الولايات المتحدة في عام 2015، مشيراً إلى أن “روحاني أعطى الكثير للغرب في الاتفاق النووي”.

وتصاعدت حدة الاتهامات بين مرشحي التيار المعتدل وحلفائهم الإصلاحيين وهم حسن روحاني، وإسحاق جهانغيري، ومصطفى هاشمي طبا، ومرشحي التيار الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي، محمد باقر قاليباف، ومصطفى مير سليم”، مع بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من مايو/أيار المقبل.

وستنطلق مساء يوم غد الجمعة المناظرات بين المرشحين الستة على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، وستركز المناظرات على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمواضيع السياسية.