السجن مدى الحياة للرئيس التشادي السابق حسين حبري

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أصدرت محكمة الاستئناف التي تتبع “الغرف الأفريقية الاستثنائية”، وهي محكمة أفريقية مختصة مقرها العاصمة السنغالية داكار، اليوم الخميس، حكمها النهائي بحق الرئيس التشادي السابق حسين حبري.

وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة بحق حبري، على خلفية إدانته بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، مؤكّدة بذلك حكما ابتدائيا صدر في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وحكم حبري، جمهورية تشاد من 1982 إلى 1990 بقبضة من حديد، قبل أن يطيح به الرئيس الحالي إدريس ديبي إتنو، ما اضطره إلى اللجوء مع عائلته إلى السنغال.

واعتقل حبري في 30 يونيو/ حزيران 2013، وعقب 19 شهرًا من التحقيق وجّهت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية – وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بموجب اتفاق مع السنغال بقضاة سنغاليين وأفارقة – إلى حبري تهمًا بارتكاب “جرائم حرب وتعذيب” و”جرائم ضدّ الإنسانية” قبل أن تضعه رهن الاحتجاز المؤقت في العاصمة السنغالية.

وقدّرت لجنة تحقيق تشادية، بعد وقت قصير من سقوط نظام حبري، عدد الضحايا الذين قضوا في عهده بنحو 40 ألف قتيل.